Акционеры "Башнефти" одобрили выплату дивидендов в 24,5% прибыли по МСФО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2021 год в 117,29 рублей на обыкновенную и привилегированную акции, сообщила компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2022 года.

НК направит на выплату дивидендов сумму в 20,834 млрд рублей (17,34 млрд рублей по обыкновенным и 3,493 млрд рублей по привилегированным акциям) и это близко к рекордам "Башнефти" по выплате дивидендов. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2021 года составила 84,9 млрд рублей. Таким образом, компания направит на дивиденды 24,5% прибыли.

За 2020 год "Башнефть" выплатила 2,979 млн руб. дивидендов - только на "префы", по 0,1 рубля на акцию. Объем убытка компании по итогам 2020 года составил 23,557 млрд руб., и она направляла на дивиденды часть нераспределенной прибыли прошлых лет.

Минимальный размер дивидендов "Башнефти" был определен по итогам 1998 года (0,05 рубля) и 1999 года (по 0,08 рубля на оба вида акций). Максимальная доходность по акциям - по результатам работы в 2013 году (по 211 рублей на каждый вид акций).

Уставный капитал "Башнефти" равен 177 634 501 рублю, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

Контрольный пакет (57,66% уставного капитала) принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% - у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% - у республики Башкортостан.