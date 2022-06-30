Акционеры "Роснефти" утвердили рекордные дивиденды за 2021 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг в форме заочного голосования утвердили дивиденды за 2021 год в размере 23 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию.

Согласно сообщению компании, учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов – 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Компания отмечает, что это рекордный показатель.

Также был утвержден новый совет директоров "Роснефти", состав которого обновился на 50%. Его председателем избран бывший топ-менеджер Qatar Energy Тайеб Бельмахди.

Новыми участниками СД также стали: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, директор Московской школы экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Александр Некипелов, главный исполнительный директор филиппинской трейдинговой компании Oil & Petroleum Holding International Resources (OPHIR) Педро Акино мл., старший советник Qatar Petroleum Тайеб Бельмахди, губернатор Красноярского края Александр Усс. В совет также переизбраны: вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль Моханнади.

Совет директоров "Роснефти" состоял из 11 человек. Однако после начала конфликта на Украине и вступления с 15 мая в силу новых санкционных ограничений Евросоюза компания потеряла нескольких иностранных директоров. Так, в конце февраля СД "Роснефти" покинули бывший президент BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. К дате ГОСА в исполнительный орган входили: Алсуваиди, Аль Моханнади, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф (независимый директор), Новак, Орешкин и Сечин.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год. Предыдущий максимум по суммарным дивидендам "Роснефти" был зафиксирован по итогам 2019 года - 33,41 рубля на акцию.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

В конце февраля ВР заявила, что продаст свою долю в "Роснефти".