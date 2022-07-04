Продажи Volvo в июне упали на 27% в связи с нехваткой деталей из-за локдаунов в Китае

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Продажи шведского автопроизводителя Volvo Car AB в июне снизились на 26,9% в годовом исчислении из-за нехватки автокомпонентов, вызванной локдаунами в Китае. В июне 2022 года компания продала 49 904 машины против 68 224 годом ранее, говорится в прес-релизе Volvo.

Дефицит сильнее всего коснулся производства электромобилей и гибридных автомобилей.

Продажи в Европе упали в 1,4 раза, до 16 039 единиц, в Китае - на 1,3%, до 16 468 машин, в США - на 31,2%, до 8434 штук.

В марте Volvo предупреждала, что нехватка полупроводниковых компонентов отрицательно скажется на объеме производства компании во втором квартале. В понедельник, однако, она заявила, что спрос на автомобили остается сильным, и она видит признаки улучшения ситуации в производстве.

При этом Volvo Cars ожидает, что проблема нехватки компонентов для электрических и гибридных автомобилей будет сохраняться и в третьем квартале.

C начала 2022 года акции Volvo подешевели на 23%.