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Эксперты зафиксировали рекордное число проблем с новыми авто из-за перебоев в поставках

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Качество новых автомобилей за год снизилось на 11% на фоне дефицита компонентов, проблем с поставками и перебоев в мировой торговле, количество проблем с машинами достигло рекордного максимума, следует из результатов исследования Initial Quality Study, ежегодно проводимого компанией J.D. Power.

Лидерами рейтинга по качеству среди новых автомобилей стали Buick, Dodge и Chevrolet, тогда как в аутсайдерах оказались Volvo, Chrysler и Polestar.

Количество проблем с автомобилями, в свою очередь, достигло рекордного максимума за 36-летнюю историю исследования. Это связано с перебоями в производстве, включая дефицит микросхем, и проблем с недостатком персонала.

"Я знал, что в этом году мы столкнемся с трудностями из-за всех проблем в цепочках поставок и всего прочего. Но я не думал, что это будет наш худший год. Никогда ранее мы не наблюдали ухудшения качества на 11%", - сказал директор глобального автомобильного подразделения J.D. Power Дэвид Амодео в интервью CNBC.

Американская General Motors Co. (GM) сумела улучшить качество многих своих моделей, в результате чего ее подразделение Buick оказалось лидером в списке автомобильных компаний по качеству машин, тогда как в прошлом году оно занимало лишь 12-е место.

Автомобили Genesis южнокорейской Hyundai Motor стали лидерами в сегменте премиальных транспортных средств.

Одной из проблем для большинства автопроизводителей остались неполадки с развлекательными системами и мобильными приложениями. Самое большое количество проблем в этом сегменте было связано с Android Auto от Google и CarPlay от Apple Inc., которые должны транслировать на экран автомобиля приложения со смартфонов - например, карты.

Рейтинг J.D. Power основывается на ответах потребителей, купивших или взявших в лизинг модели автомобилей текущего года. Они отвечали на вопросы в течение первых 90 дней эксплуатации транспортных средств.

Компания проанализировала ответы относительно 84 165 купленных или взятых в лизинг автомобилей 2022 года выпуска. В текущем году опрос проходил в период с февраля по май. J.D. Power подготовила 223 вопроса в девяти категориях. В этом году в исследование впервые были включены электромобили Tesla, однако компания не предоставила J.D. Power доступ к данным владельцев, в связи с чем не могла претендовать на рейтинговые места.

J.D. Power
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