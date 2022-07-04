Акционеры "Аэрофлота" одобрили заключение договора D&O с тремя страховщиками

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Аэрофлот" на годовом собрании одобрили сделку с заинтересованностью - заключение договора добровольного страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O) с тремя страховщиками на сумму 4 млрд рублей, сообщила авиакомпания по итогам ГОСА.

Премия по договору определена "не более 63 950 000 рублей", по различными секциями договора предусмотрены франшизы. Договор заключается со страховыми компаниями АО "АльфаСтрахование", АО "СОГАЗ" и СПАО "Ингосстрах" сроком на 1 год с даты подписания договора.

Страхователем по договору выступает ПАО "Аэрофлот", а также члены cовета директоров ПАО "Аэрофлот", подпадающие под действие закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (от 27 июля 2004 года №79-ФЗ), по поручению и за счет которых "Аэрофлот" выступает в качестве агента на основании заключаемых договоров. "Выплата агентского вознаграждения в пользу ПАО "Аэрофлот" по этим договорам установлена в размере 3% от страховой премии, уплачиваемой авиаперевозчиком за каждого госслужащего", сообщает компания.

Договор D&O защищает руководителей в случае предъявления претензий третьими лицами в связи с ошибочными решениями, неосмотрительными инвестициями, ошибочной политикой в отношении сделок слияний и поглощений, неправомерным использованием информации, а также по иным реализовавшимся рискам. Классическим преимуществом полиса считается финансирование страховщиками судебных расходов застрахованных лиц с момента подачи против них исков.