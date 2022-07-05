Индекс PMI сферы услуг России за месяц поднялся с 48,5 до 51,7 пункта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июне 2022 года составил 51,7 пункта, поднявшись с майского значения 48,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные указали на первое за четыре месяца расширение деловой активности в российском секторе услуг. Хотя темпы роста оказались незначительными, отмечалось улучшение клиентского спроса и возобновление роста новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне составил 50,4 пункта по сравнению с 48,2 пункта в мае.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.