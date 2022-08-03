Индекс PMI сферы услуг России в июле поднялся до 54,7 пункта

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года индекс PMI сферы услуг России составил 54,7 пункта, поднявшись с июньского значения 51,7 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Последние данные говорят о самом быстром подъеме деловой активности в секторе с июня 2021 года.

Российские компании сферы услуг отмечали, что рост объемов производства происходил на фоне увеличения притока новых заказов и усиления внутреннего спроса.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в июле составил 52,2 пункта по сравнению с 50,4 пункта в июне.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, в начале третьего квартала был зафиксирован второй подряд месячный рост новых заказов, который стал самым быстрым с августа 2020 года. Такой подъем указал на существенный разворот с наблюдаемого ранее в этом году сокращения.

Более высокий клиентский спрос был ограничен внутренним рынком, тогда как новые экспортные заказы падали в июле. Сообщалось, что продолжающееся давление санкций ослабило спрос со стороны иностранных клиентов.

В то же время бремя издержек продолжало расти в июле. Там, где фиксировалось повышение, компании связывали это с увеличением затрат поставщиков и стоимости сырья, а также скачками выплат сотрудникам. Некоторые участники опроса также заявили, что влияние санкций и неблагоприятного обменного курса привело к росту затрат на импортные ресурсы. При этом темпы инфляции издержек замедлились с недавнего мартовского пика и стали самыми медленными с февраля.

Компании сектора услуг продолжили перекладывать бремя издержек на клиентов и повышали отпускные цены в июле. Темпы инфляции отпускных цен ускорились с 16-месячного минимума июня, но был значительно мягче, наблюдавшихся ранее в этом году.

В соответствии с ростом новых заказов, фирмы ускорили свою активность по найму сотрудников в июле. Занятость росла впервые с ноября 2021 года и самыми резкими темпами за год.

По данным обзора, в прошлом месяце давление на мощности росло. Российские поставщики услуг отмечали новый рост незавершенных работ, впервые за полтора года. Дефицит ресурсов и подъем новых заказов привели к самым резким темпам роста незавершенных работ с ноября 2003 года.

Согласно материалам июльского исследования, компании сектора показали самую высокую степень уверенности в перспективах производства на ближайший год за последние десять месяцев. Оптимизм основывался на ожиданиях улучшения состояния экономики в целом и дальнейшего всплеска клиентского спроса.