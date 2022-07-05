Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, снижения нефти и известий о новых антироссийских санкциях Японии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7-1,1% за счет ралли акций "Русала" и "Норникеля" на новостях о переговорах о возможном слиянии.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2219,59 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1262,71 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3%.

Доллар вырос до 55,73 рубля (+0,49 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+15,1%), "Норникеля" (+3%), "Яндекса" (+1,1%), Сбербанка (+0,8% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Наряду с "Русалом" взлетели бумаги En+ (+17,3%).

Переговоры по слиянию "Норникеля" и "Русала"

Глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала", заявил Потанин в интервью телеканалу РБК. "Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с "Русалом", - сказал он.

При этом синергии в бизнесе компаний Потанин по-прежнему не видит.

"Мы всегда отрицательно относились к такого рода слияниям, поскольку не видели и не видим по-прежнему каких-либо производственных синергий. То есть у нас разные конкурентные преимущества. Здесь богатая руда, дешевая электроэнергия, разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства", - сказал он.

"Но сейчас появились другие факторы. Это устойчивость, это "зеленая" повестка. "Русал" является компанией, которая производит наиболее зеленый алюминий из всех других компаний. "Норильский никель" тоже делает большие усилия в этом направлении, и товары производит - никель, палладий для батареек, для тоже будущей зеленой экономики", - заявил глава "Норникеля".

Кроме того, слияние позволит диверсифицировать акционерный состав и обрести дополнительную санкционную устойчивость, подчеркнул он, а также государственную поддержку для своих проектов в России.

Подешевели утром во вторник акции "Интер РАО" (-1%), "Московской биржи" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Во вторник японский Минфин сообщил, что Япония в связи с ситуацией на Украине ввела запрет на импорт золота из России и предоставление РФ трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг. Отмечается, что детали по запрету импорта будут определены министерством финансов позднее.

Кроме того, Япония заморозила активы 57 физлиц и шести организаций РФ, "причастных к дестабилизации восточной Украины".

Тем временем, индекс PMI сферы услуг России в июне 2022 года вырос до 51,7 пункта с майского значения 48,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Последние данные указали на первое за четыре месяца расширение деловой активности в российском секторе услуг. Хотя темпы роста оказались незначительными, отмечалось улучшение клиентского спроса и возобновление роста новых заказов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, во вторник на внешних рынках наблюдается рост оптимизма. Ключевые азиатские индексы подрастают за исключением Китая, где вновь поднимается проблема с банкротством застройщиков. Фьючерсы на американские и европейские индексы растут, но нефть Brent ушла в небольшой "минус".

Глобальные рынки могут взять небольшую паузу в снижении и несколько отскочить. Тем не менее, ближе к концу дня нервозность может вновь начать довлеть над инвесторами перед публикацией в среду протоколов с июньского заседания ФРС США.

На фоне царящей безыдейности индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2200-2250 пунктов. Не исключено продолжение инерционного снижения бумаг "Газпрома", что окажет негативный сантимент на рынок в целом, полагает Соловьев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на фоне отказа ряда эмитентов от годовых дивидендов стимула покупать акции "широким фронтом" у инвесторов нет, сейчас время спекулянтов. Впереди традиционно непростой для фондового рынка август. Геополитическая ситуация не улучшается, отток средств с банковских депозитов продолжается, но это не значит, что эти деньги попадают на фондовый рынок. Массовому инвестору нужен или многомесячный повышательный тренд, или сильное падение индекса. А в условиях "невнятной динамики" индексов деньги проходят мимо фондового рынка, полагает аналитик.

На этой неделе США могут объявить о снижении пошлин на некоторые товары из Китая, что приведет к некоторому оживлению экономики Поднебесной. Кроме этого, ситуация с COVID-19 в Китае развивается в позитивном ключе. Нефтетрейдеры не верят, что визит президента США в страны Ближнего Востока в конце месяца переломит ситуацию на нефтяном рынке и поставки нефти существенного увеличатся. Просьб было уже много, а резервных мощностей для нефтедобычи мало. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, стремясь снизить рекордные цены на топливо. Момент для перелома ситуации в пользу "нефтемедведей" настанет в случае пробития котировками Brent поддержки $97,5 за баррель, считает Верников.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня независимости.

Во вторник в Азии преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,3% к уровню пятницы).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне вырос до 54,5 пункта с 41,1 пункта месяцем ранее на фоне снятия коронавирусных ограничений в КНР. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с июля 2021 года.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые за 4 месяца.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены локально скорректировались вниз после роста на опасениях по поводу предложения, которые затмевают беспокойство о том, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $113,06 за баррель (-0,4% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $109,75 за баррель (+1,2% к уровню пятницы).

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) во вторник начала забастовку на месторождениях. По оценкам организации, добыча нефти в стране в связи с этим может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, что составляет 6,5% ежедневного производства нефти.

Забастовку организует профсоюз Lederne, объединяющий менеджеров различных уровней и отраслей. Члены организации в конце прошлой недели проголосовали против заключенного с представителями компаний соглашения об увеличении зарплат.

Цены на нефть с начала года выросли почти на 50% на фоне восстановления мировой экономики и перебоев с поставками из-за ситуации на Украине. Между тем в минувшем месяце котировки подверглись давлению в связи с признаками приближающейся рецессии в американской экономике на фоне мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией.

Инвесторы также следят за постепенным снятием антиковидных ограничений в Китае, где продолжают происходить вспышки коронавирусной инфекции.