Песков заявил об отсутствии решений и указов о продаже российского СПГ за рубли

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Никаких решений и указов по поводу продажи сжиженного природного газа за рубли на данный момент нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось и никаких подготовленных указов на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал мнение, высказанное одним из представителей "Газпрома", о том, что сжиженный природный газ также должен продаваться за рубли.