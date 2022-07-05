Песков заявил об отсутствии решений и указов о продаже российского СПГ за рубли
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Никаких решений и указов по поводу продажи сжиженного природного газа за рубли на данный момент нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Пока никаких решений на этот счет не принималось и никаких подготовленных указов на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.
Так он прокомментировал мнение, высказанное одним из представителей "Газпрома", о том, что сжиженный природный газ также должен продаваться за рубли.