"Газпром" предложил разработать механизм координации экспорта трубного газа и СПГ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" предлагает разработать механизм координации экспорта российского трубного газа и СПГ из-за того, что в текущих условиях на рынке возникла валютная конкуренция.

Такую инициативу озвучил замначальника департамента "Газпрома" Кирилл Полоус в ходе "круглого стола" комитета Госдумы по энергетике, на котором обсуждается Энергетическая стратегия РФ до 2050 года.

"Мы уже предлагали данную инициативу, но, к сожалению, она до настоящего времени не материализовалась - это вопрос координации экспорта трубопроводного газа и СПГ. На наш взгляд, в текущих условиях, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками (приказ президента РФ N172), разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение для страны. (...) Переводя это на русский язык, торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли, но данная мера не распространяется на сегмент СПГ, и возникает некая валютная конкуренция между поставщиками", - сказал Полоус.

Он также отметил, что один из возможных методов регулирования - таможенная пошлина, создание неких экономических стимулов направления этого газа не в западном, а в восточном направлении. Как подчеркнул Полоус, "с момента начала производства СПГ в северных регионах более половины" сжиженного газа было доставлено "в регионы поставки трубного газа, облагаемого пошлиной, в отличие от СПГ".

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.