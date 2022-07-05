Евро поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня, доллар - выше 60 руб. впервые с 8 июня

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США еще сильнее ускорили темпы роста на Московской бирже во вторник днем. При этом курс евро поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня, курс доллара преодолел отметку 60 руб. впервые с 8 июня.

Курс евро составил 61,64 руб./EUR1 в 13:16 по московскому времени, что на 3,89 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее евро в моменте поднимался выше 62 руб./EUR1. Доллар к этому времени стоил 60,04 руб./$1, что на 4,8 рубля выше закрытия предыдущего дня. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,39 руб. к уровню предыдущего закрытия, до 60,76 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно снизился к доллару и евро днем во вторник на активном закрытии позиций в ожидании действий российских властей по нормализации курса и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения пика налоговых выплат июня.

Тема перекупленности рубля и возможные меры по его ослаблению должна будет обсуждаться на заседании правительства РФ на этой неделе, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.