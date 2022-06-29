Против крепкого рубля готовят тяжелую артиллерию. Обобщение

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Словесные интервенции и косметические меры окончательно признаны негодными мерами борьбы с переукрепленным курсом рубля. Правительство близко к тому, чтобы включить "тяжелую артиллерию" - нефтегазовые сверхдоходы федерального бюджета. Впрочем, даже по публичным выступлениям чиновников ясно, что согласия среди них нет. Решения о новой конфигурации бюджетного правила, которое и должно стать лекарством против излишне крепкого курса, могут быть приняты на следующей неделе.

Счет на триллионы

Избыточно крепкий рубль - это проблема и для компаний-экспортеров, чьи владельцы и руководители собрались в среду на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), и для бюджета.

"Мы сейчас даже делаем оценку: один рубль курса для бюджета, по нашим оценкам, где-то 130-150 млрд рублей, мы так оцениваем, где-то даже 200 млрд рублей (то есть ослабление курса рубля к доллару на 1 руб. в расчете на год увеличивает доходы бюджета на такую сумму, а укрепление - сокращает - ИФ). Вы представляете, для бюджета 10 рублей курса - триллион рублей с лишним, то есть это хороший объем. И для вас тоже", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, обращаясь к сидевшим в зале предпринимателям.

"Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности, от правительства, от ЦБ каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства", - такие перспективы рисовал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

На этом фоне меркнет даже проблема акциза на сталь, актуальная чуть ли не для половины "актива" РСПП. Собственно, с нее разговор и перескочил на курс рубля.

"Много сейчас вопросов по акцизу на жидкую сталь у металлургов. Коллеги справедливо говорят о том, что доходности сократились в металлургической отрасли. Хотя мы видим в целом, что маржинальность порядка 12-15% сохраняется. Но здесь вопрос не акцизов, а вопрос курса, конечно. Потому что курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение", - так запустил обсуждение темы курса и валютных интервенций Силуанов.

"При таком курсе никакие налоговые льготы могут не помочь. Надо соизмерять потери от экспорта при таком рубле и возможные точечные льготы в виде отмены акциза на жидкую сталь", - согласился с постановкой вопроса Минфином глава РСПП Александр Шохин.

"Сегодня (курс рубля к доллару - ИФ) уже 51 или 50. Или нам надо перестраиваться, закрывать агрегаты... Последствия самые драматические", - уловил общее настроение совладелец Evraz Александр Абрамов.

Дружественные интервенции

Правительство в ближайшее время рассмотрит вопросы, связанные с курсообразованием, попробовал подбодрить участников съезда Силуанов.

"Курс для экспортёров имеет сейчас принципиальное значение, и поэтому мы в правительстве договорились посмотреть на следующей неделе - Максим Геннадьевич (Решетников - ИФ), Андрей Рэмович (Белоусов - ИФ) - предложения по курсу", - заявил министр.

Основной рычаг влияния, по мнению Минфина - восстановление покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила, ведь другие меры - либерализация валютного законодательства, симулирование экспорта - не дали результата. "Помимо снятия (валютных - ИФ) ограничений, мы всячески стимулируем импорт. Ввели субсидирование процентных ставок на поставки импортной продукции. Выборки (этой линии - ИФ) нет практически, насколько я знаю", - констатировал Силуанов.

"Мы с ЦБ тоже обсуждали. Остается только следующее: остается участвовать на рынке либо Центральному банку, либо министерству финансов. ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблемый, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Теперь вопрос, кто еще может участвовать на рынке валюты? Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, ФНБ и т.д. Сейчас иностранная валюта токсична, но мы готовы это делать, чтобы влиять на курс, в валютах дружественных стран. И вот через валюты дружественных стран, через кросс-курсы с долларом/евро, можно будет регулировать и стоимость евро, доллара к рублю. Через вот такое соотношение", - сказал Силуанов.

"Что для этого надо? Для этого нужно участие Минфина, правительства на рынке. Для этого нужно восстановить принципы бюджетного правила. Пусть модифицированные. И этот вопрос будем обсуждать с экономическим блоком в правительстве", - отметил министр. Детали предложенного механизма воздействия на курс через "дружественные валюты" Силуанов раскрывать не стал и на дополнительные вопросы журналистов не ответил.

Чтобы увеличить в будущем доходы за счет менее крепкого рубля, сначала бюджету придется пойти на тактическое отступление, отдавая часть сверхплановых поступлений на интервенции.

"Мы готовы пожертвовать частью расходов (которые сейчас целиком направляются на расходы бюджета - ИФ). Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке. Это должно повлиять на курс. Такие решения будем рассматривать", - сказал Силуанов.

"Вижу, что остается вот эта только последняя мера (влияние на переукрепленный курс рубля - ИФ) из тяжелой артиллерии", - заявил министр, отметив, что окончательные решения по новой конфигурации бюджетного правила пока не приняты.

Не то лекарство?

Дискуссия в правительстве, по всей видимости, будет ожесточенной: Минэкономразвития считает, что предложения Минфина по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля.

"Антон Германович (министр финансов Силуанов - ИФ) кратко уже озвучил позицию ЦБ, что курс должен быть свободным и плавающим. Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетные расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать этим дополнительным спросом курс", - сказал Решетников.

По мнению главы Минэкономразвития, реализация такого предложения скорее ухудшит ситуацию в экономике.

"В рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, боюсь, мы скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", - считает министр.

"Если мы хотим реально изменить ситуацию, нам нужно вернуться к той модели регулирования, которая есть. Боюсь, что при действующей модели у нас реального решения вопроса, к сожалению, не будет - у нас будет плавающий курс, мы будем пытаться как-то из бюджета сократить расходы, откупить доллары, в результате все это приведет к еще большему сжатию экономики. И мы искусственно зажмем нашу экономику, и вот та дефляционная спираль, признаки которой мы уже видим, она просто раскрутится еще дальше", - предупредил Решетников.

ЦБ на съезде РСПП от дискуссии о валютных интервенциях в рамках бюджетного правила несколько дистанцировался: однозначно глава Банка России Эльвира Набиуллина лишь подтвердила приверженность инфляционному таргетированию (ЦБ уже приходилось отстаивать фундамент денежно-кредитной политики совсем недавно, когда на полях ПМЭФ дискуссию о таргетировании курса вывел в публичное пространство первый вице-премьер Андрей Белоусов).

"Когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это искусственный курс - либо произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - предупредила Набиуллина.

"Почему мы не можем заниматься управлением курса? Многие говорят - начинайте управлять курсом! Даже если мы посмотрим собственный опыт, когда был управляемый курс, курсом управляют номинальным. В начале 2000-х годов курс все равно рос. Либо и реальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. Для бизнеса важен реальный обменный курс. Второе, когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме. Это просто еще и импорт этой инфляции. Мы вынуждены будем при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой этих стран. Они будут ужесточать, и даже если у нас спрос снижается, и мы вынуждены будем зажимать спрос, мы вынуждены будем ужесточать политику просто, чтобы управлять курсом. Это вредно для экономики", - сказала Набиуллина.

Накапливать резервы в твердых валютах Россия не может из-за санкций, по нерезервным валютам есть капитальные ограничения, напомнила глава ЦБ.

Бюджетное правило - один из инструментов стабилизации курса, нужно возвращаться к нему, детали обновленной конструкции подлежат обсуждению, заявила она.

"Один из инструментов, который стабилизирует реальный эффективный курс, - это бюджетное правило. Многим бюджетное правило не нравится, потому что это сокращение бюджетных расходов, нельзя сразу конъюнктурные доходы потратить и т.д. Но реально это стабилизатор реального эффективного курса. Поэтому я придерживаюсь позиции вместе с Минфином, что его в той или иной форме надо возвращать", - сказала Набиуллина.

"В чем накапливать - это вопрос, если накапливать. В каких валютах. Это нужно обсуждать, в чем они и как должны быть - эти накопления", - заключила глава ЦБ.

"ЦБ согласен, Минфин согласен, остается убедить, доказать нашим остальным коллегам, что бюджетное правило здесь важно не с точки зрения сбережения (хотя у нас сейчас очень хорошая конъюнктура), но и с точки зрения влияния на курс", - так сформулировал промежуточные итоги Силуанов.

Наказание долларом

Отчеты о снятии "новых" валютных ограничений, введенных после 24 февраля, а заодно и постепенно отказе от "старых", убедили не всех делегатов съезда.

"Вообще уберите этот валютный контроль. Мы сами разберемся - будем парковать деньги в каком-нибудь Вьетнаме, в Китае. Потому что у нас сегодня валюта - это наказание. На счете валюта - значит, тебе приходит: плати 0,5% в месяц, в общем какие-то экзотические вещи начались. Дайте нам возможность самим решать проблему валюты...", - призвал Абрамов.

"Наверное, ее (валюты - ИФ) сейчас так много, и импорт такой слабый, что нужно уйти от всех видов валютного контроля. Может быть, даже этого будет недостаточно", - полагает основатель Evraz.

Государство, по мнению бизнесмена, могло бы гарантировать защиту от обесценения депозитов в нетрадиционных юрисдикциях. "В Турцию, допустим, страшно, потому что лира слабая. Может быть, мы можем у ЦБ купить хедж от обесценения лиры? Нам нужны такие совсем креативные вещи", - сказал Абрамов.