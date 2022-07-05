Руководство Башкирии покинуло совет директоров БСК

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) на годовом собрании 30 июня избрали новый совет директоров, следует из материалов компании.

В новый состав совета, состоящего из 11 человек, не вошли входившие в него ранее глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров, а также замруководителя Росимущества Алексей Павлов.

Их места заняли заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов, министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов и Андрей Пилипенко.

Остальные члены совета сохранили свои места. Это замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, руководитель проектов развития VESTA Development Austria GmbH Geschaftsfiihrer Евгений Кайль, гендиректор АО "Региональный фонд" Ильдар Магданов, первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Рустам Муратов, замначальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Ренат Мухаметшин, министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская, председатель комитета по аудиту при совете директоров ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" Максим Соков и министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

"Башкирская содовая компания" выпускает соду каустическую и кальцинированную, синтетические смолы в первичных формах (поливинилхлорид, кабельный пластикат), прочие органические и неорганические химические продукты.

Уставный капитал АО составляет 165 млн 664 тыс. 800 рублей, он разделен на именные обыкновенные акции номиналом 100 рублей каждая.

Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год, РФ владеет 57,44% БСК, Башкирия - 38,28% (еще 11,72% федерального госпакета - в доверительном управлении у республики), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%.