"Башкирская содовая компания" сократила полугодовую прибыль по РСБУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в январе-июне 2022 года получило 2,05 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 0,9% ниже, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 20% при росте себестоимости на 33,7%. Это обусловило незначительный рост валовой прибыли на 1,6%.

Рост коммерческих и управленческих расходов (на 30%, до 812,33 млн рублей и на 48%, до 1,657 млрд рублей соответственно), в том числе, повлиял на динамику прибыли от продаж, которая сократилась на 5%.

Кредиторская задолженность компании выросла с 3,394 млрд рублей на 31 декабря 2021 года до 11,5 млрд рублей на конец июня 2022 года, дебиторская - с 2,526 млрд рублей до 14,998 млрд рублей.

БСК - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, а также входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

В отчете БСК за 2021 год гооворилось, что государству принадлежало 57,44% компании, Башкирии - 38,28% (еще 11,72% федерального госпакета - в доверительном управлении у республики), кипрской "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%. Позднее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что федеральный пакет в 47% предприятия был передан в доверительное управление АО "Русский водород".