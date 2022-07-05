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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цена меди в ходе торгов во вторник упала до минимальной отметки за последние семнадцать месяцев - ниже $8 тысяч за тонну.

На участников рынка негативное влияние оказывают растущие риски экономической рецессии, которая может привести к падению спроса на сырьевые товары. Цены вероятнее всего продолжат снижаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хотя существует вероятность технической коррекции в ближайшее время, считают аналитики Citic Futures Co.

Традиционно эксперты полагают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.

Котировки контрактов на медь с ближайшей датой поставки на London Metal Exchange (LME) на торгах во вторник снизились на 1,6% - до $7841 за тонну, что является минимумом с февраля 2021 года.

LME Лондон Citic Futures
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