Медь подешевела до минимума за 17 месяцев из-за страхов глобальной рецессии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на медь в пятницу упали до минимального уровня за 17 месяцев из-за опасений сокращения мировой экономики и падения спроса на этот металл, пишет издание Barron's.

Фьючерсы на медь на бирже в Нью-Йорке подешевели на 3% и опустились ниже $3,6 за тонну, что является минимальным уровнем с января 2021 года.

Спотовые цены на медь в Лондоне упали ниже $8 тыс. за тонну.

"Настроение рынка остается подавленным из-за прежних опасений по поводу инфляции и рецессии, - сказал аналитик брокерской компании Markets.com Нил Уилсон. - Медь жестко просела, как и никель".

Традиционно аналитики считают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.