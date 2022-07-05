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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Решетников сообщил, что потребление в РФ в конце июня в номинале превысило уровень февраля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на потребительском рынке России постепенно улучшается, в номинальном выражении в конце июня потребление, по данным контрольно-кассовой техники (ККТ), вернулось и даже несколько превысило уровни февраля, но в реальном выражении еще снижение, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании президиума правительственной комиссии по повышению экономики в условиях санкций.

"У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их", - сказал он.

"Но, конечно, говорить о стабилизации пока рано. В реальном выражении обороты контрольно-кассовой техники отстают, а июньский рост шел в основном за счет фактора сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте, начались отпуска и летний отдых", - добавил министр.

Максим Решетников Минэкономразвития
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