Решетников назвал слабость спроса главным риском для российской экономики

Граждане и компании тратят деньги неохотно, предпочитают их сберегать

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Главным риском для восстановления российской экономики остается слабый спрос, на это указывает и дефляционный тренд, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании президиума правительственной комиссии по развитию экономики в условиях санкций.

"Остается главный риск для восстановления экономики - слабость спроса. Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования, - сказал министр. - Кредитный портфель физлиц не растет, а по компаниям - основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты - в условиях высоких реальных ставок население и компании деньги тратят неохотно, предпочитают их сберегать".

"При этом на фоне этих процессов идет также структурная трансформация экономики. У нас есть проблемы в промышленности, хотя, конечно, ситуация по отраслям неравномерная. Майские цифры показали, что динамика варьируется от спада на 66% в автомобилестроении, на 11% в обработке древесины, до роста на 29% в фармацевтике и на 36% в электронике. Но еще раз подчеркну, что сейчас главное ограничение - это слабость спроса, поэтому в рамках плана мы фокусируемся в первую очередь на дополнительном кредитовании в экономике, на создании спроса", - заявил Решетников.

"Во-первых, с помощью наших льготных программ. По программам для системообразующих компаний в промышленности, торговле, АПК, транспорте на сегодняшний момент заключено соглашений более чем на 1,5 трлн рублей, это более 80% от того объема, который мы намечали в апреле, когда приступали к реализации этих программ. Выдано кредитов на 960 млрд рублей, то есть более 50% от лимита", - сообщил он.

"По программам для малого и среднего бизнеса мы также перешли экватор - на сегодняшний момент заключено соглашений более чем на половину тех лимитов, которые мы предполагали, а именно на 450 млрд рублей из чуть более 800 млрд, которые мы планируем выдать. За счет чего? Во-первых, завершили выдачу кредитов на оборотные цели по программе Центробанка. Бизнес полностью воспользовался всеми лимитами по этой программе", - сказал Решетников.

Министр также напомнил про отсрочку страховых взносов за 2-й и 3-й кварталы. "За последний месяц мера стала более востребованной: если за апрель ей воспользовались 900 тысяч налогоплательщиков, то за май уже 1,1 млн налогоплательщиков. Всего за два месяца отсрочка предоставлена на сумму более 340 млрд рублей", - сказал он.

"При этом в июне налоговая служба провела опрос среди предпринимателей, кто пока не воспользовался правом отсрочки. Главная причина, как сказали предприниматели - средств пока хватает. Это тоже сигнал настроения бизнеса. При этом бизнес четко понимает: если потребность возникнет, то, что было уплачено в апреле, в мае, можно будет вернуть и воспользоваться вот этой программой, но по факту кредитования бесплатного за счет бюджета", - отметил Решетников.