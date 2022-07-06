Нефть Brent подорожала до $104,35 за баррель после падения накануне

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду после резкого снижения накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

"Цены на нефть пойдут вверх, как только рынок справится с нынешней тенденцией ухода от рисков, - говорит аналитик UBS AG Wealth Management Уэйн Гордон. - Мы видим проблемы с добычей в Северной Африке, мы видим, что страны ОПЕК не могут нарастить добычу в соответствии с увеличивающимися квотами. При этом, если говорить о спросе, он остается высоким, если не увеличивается".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в среду составляет $104,35 за баррель, что на $1,58 (1,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на $10,73 (9,5%), до $102,77 за баррель, что является минимумом с 10 мая.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,48 за баррель, что на $0,98 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов упала на $8,93 (8,2%), до минимальных с 25 апреля $99,5 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным.

"Хотя вероятность рецессии в экономике увеличивается, нефтяному рынку еще рано поддаваться этим опасениям, - говорится в обзоре Goldman. - Глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП".

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники Bloomberg. Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года.