Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

США поставляют за рубеж нефть из стратегических запасов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В июне текущего года США из стратегического запаса нефти экспортировали около 5 млн баррелей, сообщают СМИ со ссылками на данные таможенной статистики и источники.

Так, по данным американской таможни, 470 тыс. баррелей нефти были отправлены в итальянский Триест со склада в Техасе. В Триесте проходит трубопровод, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Центральной Европе.

Подразделение французской нефтяной компании Total Energies - Atlantic Trading & Marketing (ATMI) - экспортировало две партии по 560 тыс. баррелей каждая, свидетельствует таможенная статистика.

В миреБайден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефтиЧитать подробнее

Грузы сырой нефти из стратегического резерва также направлялись в Нидерланды и на нефтеперерабатывающий завод Reliance (RELI.NS) в Индии, сообщил источник в отрасли.

Экспорт топлива из стратегических запасов свидетельствует о попытках Вашингтона снизить потери западных союзников на фоне их отказов от российских поставок. В то же время, вывоз нефти за рубеж осложняет положение президента США Джо Байдена на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в США, отмечают СМИ.

В прошлом месяце стратегический запас нефти в Соединенных Штатах сократился до самого низкого уровня с 1986 года, говорится в сообщениях.

В конце марта текущего года Байден заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

По словам американского президента, это самый большой объем высвобождения нефти из стратегического запаса США в истории.

США нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Реинкарнация идеи "российской ВHP" или новая попытка скрестить курицу и утку. Обзор

Морской терминал КТК по решению суда приостановит деятельность на 30 суток

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

Резидентам России запретили выводить за рубеж доходы от дивидендов

Указ Путина закрепил возможность выпуска "замещающих" облигаций заемщиками из России

Цена Brent рухнула до минимума с мая

"Росатом" планирует отсудить затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

ФНБ в июне сократился на 1,7 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });