Байден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

"Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день на протяжении последующих шести месяцев", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

По словам американского президента, это самый большой объем высвобождения нефти из стратегического запаса США в истории.

При этом Байден, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что точно не знает, насколько принимаемые его администрацией меры позволят снизить цены на нефть.

"Насколько снизятся цены – никто этого не знает", - сказал он.

Президент добавил, что во многом это будет зависеть от того, сколько нефти из стратегических запасов согласятся использовать союзники США. Он предположил, что они могли бы выделить 30-50 млн баррелей.

Ранее в четверг в Белом доме сообщили, что Байден будет координироваться по этой инициативе с союзниками и партнерами по всему миру. Байден подчеркнул, что ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки.

В администрации США отметили, что доходы от продажи этой нефти пойдут на то, чтобы "восполнить стратегический нефтяной запас в следующие годы".

Ранее США высвобождали часть запасов в рамках обмена, который предполагает, что компания (обычно нефтеперерабатывающее предприятие) берет взаймы нефть из стратегического нефтяного запаса на короткий период времени из-за неотложных обстоятельств, а затем возвращает вместе с премией в виде дополнительного объёма, который зависит от длительности срока владения топливом.

Сообщая в начале марта 2022 года о последнем решении о высвобождении запасов на 63 млн баррелей, МЭА (Международное энергетическое агентство) пояснило, что страны-участники имеют резервные запасы в объеме 1,5 млрд баррелей.