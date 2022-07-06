Гендиректор Национального ESG-Альянса Шаронов возглавил совет директоров "ФосАгро"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития (Национального ESG-Альянса) Андрей Шаронов избран председателем совета директоров "ФосАгро", сообщила компания.

Следующее заседание совета намечено на 4 августа. Традиционно в августе совет директоров компании обсуждает финансовые итоги I полугодия и дает рекомендацию по промежуточным дивидендам.

На прошлой неделе акционеры "ФосАгро" не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год (рекомендация составляла 390 руб. на акцию). Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли будет рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, заявляла компания.

Генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2022 говорил, что компания может выплатить промежуточные дивиденды по итогам I полугодия.

Аналитики телеграм-канала "Твердые цифры" ранее предполагали, что на годовом собрании акционеры "ФосАгро" примут решение пропустить выплаты из-за продолжающейся редомициляции траста Гурьевых из Швейцарии в Калининград.

Семья Гурьевых через трасты и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" владеет супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.