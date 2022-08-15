ESG Альянс создаст атлас российской экосистемы устойчивого развития

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Национальный ESG Альянс приступил к созданию "Атласа экосистемы ESG", в котором будет систематизирована информация о российской инфраструктуре в области устойчивого развития.

Сбор данных для атласа, который поможет компаниям лучше ориентироваться на рынке ESG-услуг (связанных с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением), будет вестись с помощью краудсорсинга, говорится в пресс-релизе. Организации, работающие в сфере ESG, могут пройти для участия в проекте процедуру "самозаявления" на сайте альянса.

Четыре первых тематических раздела атласа, посвященных отчетности в области устойчивого развития, планируется выпустить до конца 2022 года. Остальные сферы - "Финансовый сектор", "Оценка", "Инновации", "Общая инфраструктура" - планируется охватить в 2023 году.

Проверять и одобрять заявки будут представители экспертного сообщества: рейтинговых агентств, консалтинговых компаний, бизнеса, академического сообщества, регуляторов. В частности, Группа "Интерфакс", в состав которой входит Центр раскрытия корпоративной информации, выступит экспертом по направлениям "Платформы раскрытия" и "Агрегаторы данных".

Альянс начал деятельность в январе 2022 года, в настоящий момент в него входят 23 компании, являющиеся лидерами ESG-трансформации в различных отраслях. Организация собирается участвовать в формировании регулирования, стимулирующего предприятия к экологической и социальной ответственности, продвигать лучшие российские и зарубежные практики в этой сфере, оказывать поддержку бизнесу в ходе ESG-трансформации.