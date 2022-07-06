Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,3%, при этом лидируют в откате акции "Русала".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2224,82 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1142,99 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,7%.

Доллар вырос до 61,65 рубля (+0,5 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Северстали" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

Подорожали расписки TCS Group (+1,5%), акции Polymetal (+0,9%), "Яндекса" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,5%).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью телеканалу CNN, что в ближайшие несколько лет Венгрия физически не сможет найти замену нефти и газу из РФ. "Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ – "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин оценивает внешний фон в среду как негативный: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500, а цены на нефть умеренно растут после резкого снижения во вторник.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, участники мирового рынка вновь стали беспокоиться из-за роста новых случаев COVID-19 в европейских странах, в частности, во Франции и Италии. Также сохраняется нервозность инвесторов перед публикацией в среду протоколов июньского заседания Федрезерва, на котором регулятор повысил ключевую ставку на 75 б.п. В протоколах можно найти больше объяснений по ужесточению денежно-кредитной политики, что позволяет оценить дальнейшую траекторию роста ставки. Ожидается, что негативный сантимент на глобальных рынках в среду сохранится.

На рынке акций РФ отскок вверх акций "Газпрома" носит временный характер. Из-за навеса продавцов, которые, вероятно, ждут некоторого восстановления, чтобы закрыть позиции с меньшим убытком, бумаги компании могут продолжить снижаться. Ослабевший рубль поддержит бумаги экспортных компаний, а для индекса МосБиржи актуальным диапазоном в среду станет коридор 2200-2250 пунктов, полагает Соловьев.

В США индексы акций, падавшие в ходе торгов накануне более чем на 2%, завершили сессию с разнонаправленными изменениями: просел Dow Jones (-0,4%), подрос S&P 500 (+0,2%) и подскочил Nasdaq (+1,8%).

Участники рынка по-прежнему опасаются начала рецессии в США в ближайшее время на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Они надеются получить новые сигналы о состоянии американской экономики из важных статданных, которые будут обнародованы на этой неделе, включая отчет по рынку труда, а также ждут публикации протокола июньского заседания ФРС.

Определенную поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров. Об этом накануне написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем в среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 2%) на фоне известий о новом росте заболеваемости коронавирусом в Китае, однако вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%)

Китай сообщил о существенном увеличении случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, причем в последние дни число новых заболевших составляет несколько сотен в сутки, пишет MarketWatch.

Ограничения на перемещения введены в 11 китайских городах, на которые приходится около 15% ВВП Китая, отмечают аналитики Nomura. Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города после вспышки в караоке, пишут западные СМИ.

Также на азиатские фондовые рынки оказывают давление опасения глобальной рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанками мира.

Цена меди (-0,5%, до $7495 за тонну) продолжает опускаться в среду после падения до минимума за 19 месяцев накануне, трейдеры реагируют на сообщения о новом массовом тестировании жителей Шанхая на коронавирус.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вверх после обвала накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $104,82 за баррель (+2% и -9,5% во вторник), августовская цена WTI - $101,09 за баррель (+1,6% и -8,2% накануне).

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным, еще рано поддаваться опасениям рецессии в экономике, хотя вероятность этого возросла. Глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП, говорится в обзоре Goldman.

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники Bloomberg. Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года.