В Венгрии заявили о невозможности отказаться от российской нефти, несмотря на желание

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие несколько лет Венгрия физически не сможет найти замену нефти и газу из РФ, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ - "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN.

От пояснил, что именно поэтому Венгрия "попросила об исключении страны из эмбарго ЕС на поставки нефти".

По словам Сийярто, "чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет - пять-шесть-семь лет - и много денег".

Ранее этим летом ЕС согласовал эмбарго на поставки нефти из РФ. Предполагается, что меры вступят в силу через несколько месяцев. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан добился того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Венгрия получает нефть по этому трубопроводу.

При этом ЕС призывает европейские страны, которые продолжат получать нефть из РФ, срочно искать альтернативы.