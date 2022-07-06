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Длительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 36 лет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Средняя продолжительность трудовой жизни в странах Европейского союза в 2021 году составляла 36 лет, показали данные статистического управления ЕС (Eurostat).

Этот показатель - прогноз о том, сколько лет человек, которому в 2021 году было 15 лет, будет оставаться в составе трудоспособного населения на протяжении своей жизни.

С 2001 года длительность трудовой жизни европейцев постоянно увеличивалась, однако в 2020 году она снизилась из-за пандемии COVID-19, отметили в статуправлении. В 2001 году показатель составлял 32 года, в 2019 году он достиг 35,9 года, а затем в позапрошлом году опустился до 35,6 года.

Среди государств Евросоюза самая долгая продолжительность трудовой жизни ожидается в Нидерландах (42,5 года), Швеции (42,3 года) и Дании (40,3 года). Меньше всех будут работать жители Румынии (31,3 года), Италии (31,6 года) и Греции (32,9 года).

У мужчин в ЕС средняя длительность труда составляет 38,2 года, у женщин - 33,7 года. Разница в этом показателе, которая сейчас составляет 4,5 года, значительно снизилась с 2001 года, когда она равнялась 7 годам.

Литва является единственной страной, где женщины работают дольше мужчин - на 1,3 года. Незначительные гендерные различия зафиксированы в Эстонии, Латвии и Финляндии.

Eurostat Евросоюз Нидерландды Румыния Литва
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