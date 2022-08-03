Розничные продажи в еврозоне в июне неожиданно снизились на 1,2% к маю

В годовом измерении продажи упали на 3,7%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в июне упали на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем не ожидали изменения показателя.

В годовом выражении розничные продажи рухнули на 3,7%, в то время как ожидалось снижение на 1,7%.

Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи в еврозоне увеличились на 0,4% в помесячном и в годовом выражении. Ранее сообщалось о росте обоих показателей на 0,2%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в июне уменьшились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, автомобильного топлива - на 1,1%, непродовольственных товаров - на 2,6%.

Розничные продажи в Европейском союзе в июне упали на 1,3% месяц к месяцу и на 2,8% год к году.

Наибольший рост розничных продаж в годовом выражении среди стран ЕС был отмечен в Словении (+22,1%), Польше (+9,3%) и на Кипре (+8,4%). Наибольшее снижение было зафиксировано в Дании (-9,5%), Германии и Ирландии (-8,8%).