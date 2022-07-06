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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Резко вырос спрос на паромные перевозки Усть-Луга - Балтийск

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суда, работающие на регулярной морской линии Усть-Луга - Балтийск, загружены на 100% на ближайшие недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора переправы ООО "Оборонлогистика".

"Железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор", работающие на линии Усть-Луга-Балтийск, сегодня максимально востребованы российскими перевозчиками. В рейсы они уходят загруженными на 100%. А свободные места на паромах для ж/д вагонов и автопоездов есть только начиная с 15 августа", - сказали в пресс-службе.

При этом планируемый график движения всех паромов в июле составит 17 рейсов. Коррективы в него может внести только непогода, если шторм на Балтике сможет затруднить заходы паромов в порт.

"Также максимально загружено и судно "Урса Майор", на котором в основном грузится накатная техника, контейнеры и другие генеральные грузы. Оно должно совершить в июле 9 рейсов. Но и на него места для накатной техники заняты уже до конца июля. Но места для контейнеров различного объема на нем имеются на ближайшее время", - добавили в компании.

До введенных Литвой ограничений на транзит грузов загрузка паромов на линии не достигала 100%, а сухогруза "Урса Майор" - и 50%.

Как сообщалось, в июне паромами было перевезено 1,175 тыс. вагонов (64,1 тыс. тонн грузов), в том числе: 4,031 тыс. тонн удобрений, 1,175 тыс. тонн продуктов питания, 13,6 тыс. тонн цемента, 34,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, 505 единиц накатной техники (7,3 тыс. тонн) и другие грузы. В целом они перевезли фактически такой же объем грузов, как и в мае.

"Урса Майор" по итогам июня в 3 раза увеличило перевозку контейнеров. Судно доставило 275 контейнеров (общий вес - 4,553 тыс. тонн). Кроме того, сухогруз доставил в Балтийск 296 единиц накатной техники общим весом 6 тыс. тонн и 205 тонн генеральных грузов.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям - Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор".

На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозит сухогруз "Холмогоры". В ближайшее время на этой линии начнет работу еще один сухогруз.

Губернатор Антон Алиханов заявил 5 июля, что "если ЕС не отменит недавние ограничения на грузовой транзит, нам потребуется еще 4-5 судов для обеспечения региона тем товарооборотом, который связан именно с санкционными грузами". При этом глава региона отметил, что большая часть грузооборота сохраняется в железнодорожном и автомобильном формате.

После вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения.

Усть-Луга Балтийск
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