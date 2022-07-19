Еще три судна встанут на линию калининградского грузового транзита до конца июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Морская линия грузового транзита между Калининградской областью и основной территорией РФ будет усилена новыми судами до конца июля. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Алгоритм групп" (грузовой оператор) Сергей Мишин.

"Наша компания выводит на линию между портами Бронка и Калининград сразу два судна. Первым в рейс уйдет теплоход "СТК-1019", который 24 июля встанет под загрузку в порту Бронка. Но уже 31 июля на маршрут встанет еще одно судно – "СТК-1023". Они будут ходить непосредственно в Калининградский морской торговый порт", - сказал Мишин.

По его словам, оба судна однотипны, имеют два трюма грузовместимость 1,35 тыс. тонн каждый, могут взять на борт 78 TEU (контейнер в 20-футовом эквиваленте). На судах есть по 5 розеток для рефрижераторных грузов, на крышках трюмов размещаются контейнерные грузы.

"После того, как эти два судна начнут работу, "Алгоритм групп" будет иметь на грузовой линии между портами Бронка и Калининград три теплохода – "СТК -1004, СТК-1019 и СТК -1023". Это позволит полностью удовлетворить запросы грузоотправителей в оперативной и регулярной доставке товаров в Калининград", - заключил Мишин.

В свою очередь пресс-служба ОАО "Северное морское пароходство" сообщила о постановке на грузовую линию между портами Санкт-Петербург и Калининград еще одного судна "Капитан Миронов". В первый рейс теплоход должен выйти 24 июля.

Грузовместимость судна составляет 4,35 тыс. тонн (173 TEU). Судно имеет ледовый класс, что позволяет ему обеспечить круглогодичную навигацию на линии. Оно может перевозить пиломатериалы, бревна, зерно навалом, навалочные грузы класса А, С, генеральные грузы, 20-футовые и 40-футовые контейнеры, опасные грузы.

Ранее "Северное морское пароходство" вывело на калининградскую линию сухогруз "Холмогоры".

Как сообщалось, на прошлой неделе губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале сообщил, что к концу лета на линии морского грузового транзита будут работать до 9 судов. Сейчас там работают 6 судов.

По словам губернатора, в правительстве РФ уже обсуждается конкретный проект документа о субсидировании калининградских морских грузовых перевозок. Стоимость перевозок по морю должна будет составлять столько же, как и по железной дороге.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как 17 июня Литва ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов.

Еврокомиссия 13 июля сообщила, что с определенными оговорками разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС. Но транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогруз "Холмогоры" и "СТК-1004".