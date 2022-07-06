Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Башкирия может стать специальным административным районом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о расширении списка специальных административных районов (САР) за счет отнесения к ним Башкортостана внесло в Госдуму Госсобрание - Курултай республики.

Согласно закону "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", САР с августа 2018 года действуют в этих регионах на островах Октябрьский и Русский.

"Правовой режим САР является оптимальным для реализации модели исламского финансирования в Российской Федерации, поскольку позволяет создать благоприятные условия для привлечения в Российскую Федерацию инвесторов, представляющих бизнес, инкорпорированный в арабских государствах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Разработчики документа подчеркивают, что условия, создаваемые в САР, "являются наиболее приемлемыми для апробирования шариатских стандартов в российском правовом поле" в Башкирии, а основные характеристики САР как особого правового режима позволяют наиболее полно реализовать положения шариатских стандартов для структурирования финансовых сделок.

"САР является оптимальным для создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Башкортостан, поскольку позволяет обеспечить повышенный стандарт раскрытия информации с соблюдением норм, необходимых для совершения сделок по исламскому праву", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Это не первая попытка расширить число территорий, имеющих статус САР. В мае группа депутатов предложила увеличить список специальных административных районов за счет отнесения к ним федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Но пока он не рассмотрен даже в первом чтении.

Исламский банкинг

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Башкортостан Башкирия Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ в "тарифную неделю" ускорилась до 0,23%

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" 20% в Харьягинском СРП

Госдума приняла закон о запрете приема ЦФА как средства платежа в России

ЦБ одобрил первый российский товарный индекс

ЦАР планирует создать собственную цифровую валюту к III кварталу

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне упали на 82% год к году

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне упали на 82% год к году

ФРГ дала себе возможность получить контроль над бывшей "дочкой" Газпрома

ФРГ дала себе возможность получить контроль над бывшей "дочкой" Газпрома
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });