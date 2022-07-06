Башкирия может стать специальным административным районом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о расширении списка специальных административных районов (САР) за счет отнесения к ним Башкортостана внесло в Госдуму Госсобрание - Курултай республики.

Согласно закону "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", САР с августа 2018 года действуют в этих регионах на островах Октябрьский и Русский.

"Правовой режим САР является оптимальным для реализации модели исламского финансирования в Российской Федерации, поскольку позволяет создать благоприятные условия для привлечения в Российскую Федерацию инвесторов, представляющих бизнес, инкорпорированный в арабских государствах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Разработчики документа подчеркивают, что условия, создаваемые в САР, "являются наиболее приемлемыми для апробирования шариатских стандартов в российском правовом поле" в Башкирии, а основные характеристики САР как особого правового режима позволяют наиболее полно реализовать положения шариатских стандартов для структурирования финансовых сделок.

"САР является оптимальным для создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Башкортостан, поскольку позволяет обеспечить повышенный стандарт раскрытия информации с соблюдением норм, необходимых для совершения сделок по исламскому праву", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Это не первая попытка расширить число территорий, имеющих статус САР. В мае группа депутатов предложила увеличить список специальных административных районов за счет отнесения к ним федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Но пока он не рассмотрен даже в первом чтении.