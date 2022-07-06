Башкирия может стать специальным административным районом
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о расширении списка специальных административных районов (САР) за счет отнесения к ним Башкортостана внесло в Госдуму Госсобрание - Курултай республики.
Согласно закону "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", САР с августа 2018 года действуют в этих регионах на островах Октябрьский и Русский.
"Правовой режим САР является оптимальным для реализации модели исламского финансирования в Российской Федерации, поскольку позволяет создать благоприятные условия для привлечения в Российскую Федерацию инвесторов, представляющих бизнес, инкорпорированный в арабских государствах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Разработчики документа подчеркивают, что условия, создаваемые в САР, "являются наиболее приемлемыми для апробирования шариатских стандартов в российском правовом поле" в Башкирии, а основные характеристики САР как особого правового режима позволяют наиболее полно реализовать положения шариатских стандартов для структурирования финансовых сделок.
"САР является оптимальным для создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Башкортостан, поскольку позволяет обеспечить повышенный стандарт раскрытия информации с соблюдением норм, необходимых для совершения сделок по исламскому праву", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Это не первая попытка расширить число территорий, имеющих статус САР. В мае группа депутатов предложила увеличить список специальных административных районов за счет отнесения к ним федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Но пока он не рассмотрен даже в первом чтении.
Исламский банкинг
Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.