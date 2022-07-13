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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве
Специальный административной район на острове Октябрьский в Калининградской области
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выступило против масштабирования идеи специальных административных районов (САР) и наделения таким статусом иных территорий, кроме двух уже действующих, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

По его словам, такая информация направлена правительством президенту Владимиру Путину по итогам рассмотрения вопроса о создании САР на федеральной территории "Сириус". Соответствующий законопроект группа депутатов внесла в Госдуму в конце мая, но он пока не рассмотрен в первом чтении. САР с августа 2018 года действуют на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае.

В письме приводится позиция Минэкономразвития, согласно которой появление САР во многих регионах не создаст принципиально новых возможностей для иностранных компаний, планирующих переехать в Россию. Законодательство не ограничивает резидентов САР в ведении деятельности за его пределами, в том числе и на территории "Сириус", а инвестиционную привлекательность конкретных регионов и территорий можно повышать другими способами, рассказал источник.

Напротив, масштабирование института САР может создавать дополнительные препятствия для разрешения ситуации в связи с включением РФ институтами Евросоюза в список стран, в законодательстве которых выявлены несоответствия международным стандартам налоговой конкуренции, и к тому же чревато дополнительными санкционными ограничениями, приводит источник аргументы из письма правительства.

В начале февраля стало известно о планах Евросоюза включить Россию в серый список налоговых гаваней. ЕС настаивал, что переезд в САР должен быть доступен не только для иностранных компаний, но и для российских холдингов, а в процессе компания должна создать в САР реальные офисы с сотрудниками, писала газета "Ведомости". В середине февраля был принят закон, который изменил правила применения налоговых льгот резидентами САР с учетом замечаний ЕС. После этого замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал журналистам, что "с учетом реализованных изменений в налоговом режиме САР более нет оснований для внесения России в серый список ЕС".

Включение территории "Сириус" в список САР - не единственная инициатива по расширению списка таких районов. В начале июля законопроект о присвоении Башкортостану статуса САР внесло в Госдуму Госсобрание - Курултай республики. Свою инициативу оно обосновало тем, что "правовой режим САР является оптимальным для реализации модели исламского финансирования в Российской Федерации, поскольку позволяет создать благоприятные условия для привлечения в Российскую Федерацию инвесторов, представляющих бизнес, инкорпорированный в арабских государствах".

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