Глава РСПП выступил за максимальную либерализацию валютного регулирования

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Необходимо максимально либерализовать валютное регулирование в РФ и не наказывать, например, компании за то, что они несвоевременно репатриируют валютную выручку, это нужно для поддержания оставшихся экспортеров, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Сейчас пока, несмотря на фактическую отмену обязательной продажи валютной выручки, требование репатриации еще существует, и его, безусловно, надо срочно отменять", - сказал глава РСПП "Интерфаксу" в кулуарах "Иннопрома-2022".

Он отметил, что проблемы возникают в первую очередь у отраслей, которые были ориентированы на экспорт и сейчас вынуждены резко его сокращать, в их числе металлургия.

"Эти предприятия экспортировали более половины продукции. А в мире, как известно, есть избыток металлургических мощностей, и стоит нас удалить с рынка, как это может оказаться навсегда, кто-то эту нишу займет, и возвращаться на эти рынки будет довольно трудно", - сказал глава РСПП.

В числе наиболее уязвимых направлений Шохин также обозначил производство минеральных удобрений.

"Оно завоевало очень много ниш на мировых рынках, и, к счастью, проблема голода не позволяет США и европейцам жесткие санкции против наших производителей минудобрений вводить. Но, тем не менее, если ограничения какие-то будут, то тоже возникнут трудности с возвращением на эти рынки", - сказал он.

Шохин считает, что необходимо искать новые направления сбыта, в том числе за счет внутреннего спроса.

"Тот же металлопрокат может использоваться и в российском строительстве в большем объеме. Но если, скажем, сокращение экспорта (составит - ИФ) 30 млн тонн, то стройка может поглотить максимум 5 млн тонн - понятно, что этим предприятиям (металлургам - ИФ) все равно придется поджиматься. А это значит, нам нужно думать об инфраструктурных проектах, которые рабочую силу могут абсорбировать и предъявить заказ на ту же металлопродукцию, строительные материалы и так далее, то есть мы нуждаемся в новых драйверах экономического роста", - сказал он.

По прогнозу Шохина, к осени ситуация может несколько ухудшиться.

"Но при правильной промышленной политике и политике правильной поддержки предприятий и других отраслей можно рассчитывать на то, что в следующем году мы выйдем на какое-то плато, от которого можно оттолкнуться и выйти на позитивную динамику", - считает глава РСПП.