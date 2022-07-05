В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Указ президента "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ" приравнял размер репатриации валютной выручки к уровню обязательной продажи валюты. Документ официально опубликован 5 июля.

Так, указом установлено, что требования о репатриации резидентами - участниками ВЭД иностранной валюты и российской валюты, причитающихся по условиям внешнеторговых договоров, заключенных с нерезидентами, должны исполняться в размере, определенном в соответствии с указом № 79 от 28 февраля (им утверждено, что размер определяет правкомиссия по иностранным инвестициям), но не менее суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже (который был обнулен с 10 июня).

Правкомиссия 21 июня решила разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки, то есть без репатриации. При этом было разъяснено, что требование о репатриации сохраняется в отношении сырьевого экспорта.

Таким образом, новым указом президента необходимость репатриации фактически была отменена.

В ответ на санкции Россия ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%. С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен решением правкомиссии.

О готовности отменить репатриацию валютной выручки в конце июня заявил министр финансов Антон Силуанов, отметив, что для этого ее приравняют к обнуленной обязательной продаже этой выручки.

"Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе", - заявил он.

О фактической отмене репатриации экспортной выручки за счет ее привязки к обнуленной обязательной продаже ранее заявлял и первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил Чистюхин на прошлой неделе. Он пояснил, что если продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то и репатриация осуществляться не должна.