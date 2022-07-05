Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Указ президента "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ" приравнял размер репатриации валютной выручки к уровню обязательной продажи валюты. Документ официально опубликован 5 июля.

Так, указом установлено, что требования о репатриации резидентами - участниками ВЭД иностранной валюты и российской валюты, причитающихся по условиям внешнеторговых договоров, заключенных с нерезидентами, должны исполняться в размере, определенном в соответствии с указом № 79 от 28 февраля (им утверждено, что размер определяет правкомиссия по иностранным инвестициям), но не менее суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже (который был обнулен с 10 июня).

Правкомиссия 21 июня решила разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки, то есть без репатриации. При этом было разъяснено, что требование о репатриации сохраняется в отношении сырьевого экспорта.

Таким образом, новым указом президента необходимость репатриации фактически была отменена.

В ответ на санкции Россия ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%. С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен решением правкомиссии.

О готовности отменить репатриацию валютной выручки в конце июня заявил министр финансов Антон Силуанов, отметив, что для этого ее приравняют к обнуленной обязательной продаже этой выручки.

"Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе", - заявил он.

О фактической отмене репатриации экспортной выручки за счет ее привязки к обнуленной обязательной продаже ранее заявлял и первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил Чистюхин на прошлой неделе. Он пояснил, что если продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то и репатриация осуществляться не должна.

Владимир Путин Банк России Минфин Антон Силуанов Владимир Чистюхин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Резидентам России запретили выводить за рубеж доходы от дивидендов

Указ Путина закрепил возможность выпуска "замещающих" облигаций заемщиками из России

Цена Brent рухнула до минимума с мая

"Росатом" планирует отсудить затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

ФНБ в июне сократился на 1,7 трлн рублей

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });