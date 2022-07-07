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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

GameStop проведет сплит акций 4 к 1

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров GameStop, владельца сети магазинов видеоигр и игровой электроники, одобрил проведение сплита с коэффициентом "4 к 1" в форме дивидендов, сообщила компания.

Акционеры 21 июля получат по 3 акции на каждую принадлежащую им бумагу. Закрытие реестра назначено на 18 июля.

Впервые о намерении провести сплит компания заявила в марте этого года. Ранее она проводила его в 2007 году с коэффициентом "2 к 1".

Котировки акций GameStop на дополнительных торгах в среду подскочили почти на 9% после выхода новости. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала на 21%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился на 19%.

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