Новым потенциальным владельцем российского бизнеса Starbucks назвали Антона Пинского

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, пишут "Ведомости" со ссылкой на слова двух консультантов, которые получили информацию в самой компании. По их словам, его, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Эту информацию, пишут "Ведомости", подтверждает и один из его знакомых. Ранее о том, что Пинский может "забрать большую часть локаций Starbucks" писал телеграм-канал "Сысоев FM".

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре "Пушкино Парк", которое находится у компании в собственности, говорят собеседники "Ведомостей". Новый владелец сети также должен будет провести ее ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald"s, добавил один из них.

Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы "Ведомостей" в Starbucks и ФАС остались без ответа.

Сумма сделки по покупке всего российского бизнеса Starbucks вряд ли превысила 700 млн руб. из-за существенного дисконта, приводят "Ведомости" слова гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает ее в диапазоне 1,6-3 млрд руб. в зависимости от структуры сделки и пакета.

Директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина не исключает, что подходящие помещения - из числа арендуемых Starbucks - с большой площадью могут быть переоборудованы под рестораны группы Pinskiy&Co. В группу входят Avocado Queen, "Сыроварня" Medusa, "Магадан", Simach, "Высота 5642" и проч. (часть из них в партнерстве с ресторатором Аркадием Новиковым).

В начале марта Starbucks приостановил деловую активность в РФ. А в конце мая американская компания объявила, что приняла решение уйти из РФ и бренд больше не будет представлен на российском рынке.

В РФ сеть Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет партнер компании (оператор российской сети - ООО "Кофе Сирена"). Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.