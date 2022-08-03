Starbucks сократила квартальную чистую прибыль при росте выручки на 8,7%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2022 финансового года сумела увеличить выручку, несмотря на снижение сопоставимых продаж в Китае.

Выручка Starbucks в квартале, который завершился 3 июля, увеличилась на 8,7% - до $8,15 млрд с $7,50 млрд за сопоставимый период прошлого года. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных FactSet.

Чистая прибыль составила $912,9 млн, или $0,79 в расчете на акцию, по сравнению с $1,15 млрд, или $0,97 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,84 на акцию против $1,01 на акцию годом ранее, превзойдя прогноз на уровне $0,77 на акцию.

Сопоставимые продажи увеличились на 3% вместо ожидавшегося повышения на 3,2%.

В Северной Америке сопоставимые продажи выросли на 9%, главным образом за счет повышения средней суммы чека. Международные сопоставимые продажи снизились на 18%, в том числе в Китае показатель рухнул на 44% из-за действия локдаунов.

В третьем финквартале число кофеен Starbucks в мире увеличилось на 318 и достигло 34 948. В том числе в США работает 15 650 кофеен, в КНР - 5 761.

Совет директоров Starbucks одобрил дивиденды в размере 49 центов на акцию, выплаты которых начнутся 26 августа. Закрытие реестра акционеров назначено на 12 августа.

Котировки акций Starbucks на дополнительных торгах во вторник повысились на 1,5% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании выросла на 12,6% за последние три месяца, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 2% за этот период.