Индийский ЦБ принял меры для поддержки слабеющей рупии и валютных резервов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) смягчил ограничения для иностранных инвесторов на покупку государственных и корпоративных бондов, а также разрешил коммерческим банкам поднимать процентные ставки по депозитам нерезидентов в иностранной валюте, чтобы поддержать курс рупии и валютные резервы, сообщает Dow Jones.

"RBI внимательно следит за ситуацией и принял все необходимые меры, чтобы ослабить укрепление доллара и поддержать нормальное функционирование рынков", - заявил регулятор.

Курс индийской рупии к доллару США упал на 6% с начала 2022 года, а 6 июля опускался до рекордного минимума в 79,56 рупии/$1, отмечает FactSet. На 10:00 по Москве 7 июля курс составлял 79,06 рупии/$1.

В RBI отмечают, что стремление инвесторов уйти от рисков на финансовых рынках привело к усилению волатильности и распродаже рискованных активов. В результате развивающиеся экономики столкнулись с сокращением потока портфельных инвестиций и устойчивым понижательным давлением на их валюты.

Принятые меры должны диверсифицировать и расширить источники валютного финансирования, а также ослабить рыночную волатильность, отмечают в RBI.