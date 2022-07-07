Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Индийский ЦБ принял меры для поддержки слабеющей рупии и валютных резервов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) смягчил ограничения для иностранных инвесторов на покупку государственных и корпоративных бондов, а также разрешил коммерческим банкам поднимать процентные ставки по депозитам нерезидентов в иностранной валюте, чтобы поддержать курс рупии и валютные резервы, сообщает Dow Jones.

"RBI внимательно следит за ситуацией и принял все необходимые меры, чтобы ослабить укрепление доллара и поддержать нормальное функционирование рынков", - заявил регулятор.

Курс индийской рупии к доллару США упал на 6% с начала 2022 года, а 6 июля опускался до рекордного минимума в 79,56 рупии/$1, отмечает FactSet. На 10:00 по Москве 7 июля курс составлял 79,06 рупии/$1.

В RBI отмечают, что стремление инвесторов уйти от рисков на финансовых рынках привело к усилению волатильности и распродаже рискованных активов. В результате развивающиеся экономики столкнулись с сокращением потока портфельных инвестиций и устойчивым понижательным давлением на их валюты.

Принятые меры должны диверсифицировать и расширить источники валютного финансирования, а также ослабить рыночную волатильность, отмечают в RBI.

RBI Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Новым потенциальным владельцем российского бизнеса Starbucks назвали Антона Пинского

Новым потенциальным владельцем российского бизнеса Starbucks назвали Антона Пинского

Brent подорожала до $101,6 за баррель

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Инфляция в РФ в "тарифную неделю" ускорилась до 0,23%

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" 20% в Харьягинском СРП

Госдума приняла закон о запрете приема ЦФА как средства платежа в России

ЦБ одобрил первый российский товарный индекс

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });