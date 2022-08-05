Индийский ЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п., чтобы сдержать инфляцию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь ограничить темпы роста потребительских цен в стране.

Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,4% годовых. RBI увеличивает ее по итогам третьего заседания подряд.

Эксперты в среднем ожидали подъема на 35 б.п., сообщает Trading Economics. Двое из шести аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, прогнозировали аналогичное действие, в то время как четверо предполагали увеличение на 50 б.п.

Инфляция в Индии в июне составляла 7,01% в годовом выражении по сравнению с 7,04% в предыдущем месяце. Целевой диапазон составляет 2-6%, но темпы роста цен превышают этот уровень на протяжении шести месяцев подряд.

Индийский ЦБ подтвердил прогноз, согласно которому инфляция в стране в 2023 финансовом году, начавшемся в апреле, составит 6,7%, а экономика увеличится на 7,2%.