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Минфин ждет сохранения профицита региональных бюджетов в 2022 году

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Региональные бюджеты в 2022 году, по прогнозам Минфина, будут исполнены с профицитом, заявил замминистра финансов Владимир Колычев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"В целом регионам выделяются достаточные ресурсы. Региональные бюджеты исполняются устойчиво - за первое полугодие профицит превышает 1,3 трлн рублей. По итогам года профицитность в целом региональных бюджетов прогнозируется, что она сохранится", - сказал чиновник.

Доходы консолидированных бюджетов регионов в 2021 году составили 17 546,3 млрд рублей, расходы - 16 885,6 млрд рублей, профицит - 660,7 млрд рублей.

Замминистра отметил, что уровень долга российских регионов остается стабильным - 2,5 трлн рублей, что составляет около 22% собственных доходов субъектов. "При этом структура меняется в пользу сокращения коммерческого долга. В этом плане, наверно, такая ключевая задача для регионов совместно с федеральным центром - это разумно распорядиться теми текущими ресурсами и допдоходами, которые сейчас поступают", - заявил Колычев.

Дефицит федерального бюджета в 2022 году составит 1,665 трлн рублей (1,2% ВВП), говорил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленным Минфином.

Минфин Владимир Колычев Совет Федерации
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