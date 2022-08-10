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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Минфин сообщил об исполнении бюджета за семь месяцев с профицитом 481,9 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-июле, по предварительным данным, исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, сообщил Минфин.

Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд рублей, или 64,6% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-июле составили 7 трлн 146,5 млрд рублей (74,9% к показателям на год), ненефтегазовые - 8 трлн 631,24 млрд рублей (55,8%).

Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 1 трлн 275,26 млрд рублей.

Процентные расходы составили 793,34 млрд рублей, или 56,5%, непроцентные - 14 трлн 502,5 млрд рублей, или 65,1%.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-июле 11 трлн 025,32 млрд рублей, или 65,7% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 3 трлн 873 млрд рублей, или 62,2%, другие федеральные органы - 879,4 млрд рублей, или 43,7%.

Минфин с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита

Минфин ФНС ФТС
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