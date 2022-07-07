Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне уменьшились на $56,51 млрд и составили $3,071 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Это минимальный объем с марта 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение – до $3,113 трлн, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal оценивали показатель в $3,105 трлн.

Сокращение валютных резервов Китая обусловлено ростом курса доллара США к другим мировым валютам, а также снижением стоимости активов в мире на фоне опасений относительно инфляции и перспектив мировой экономики, отмечает Государственное управление валютного контроля (SAFE).

"В настоящее время глобальный экономический рост замедлился, инфляция остается высокой, волатильность международного финансового рынка увеличилась, а внешняя среда стала более сложной и суровой", - говорится в сообщении SAFE.

Юань подешевел на 0,4% к американской нацвалюте в прошлом месяце, при этом курс доллара поднялся на 2,9% к корзине основных мировых валют.

Запасы золота в КНР в июне остались на уровне 62,64 млн унций. В стоимостном выражении они уменьшились до $113,82 млрд со $115,18 млрд на конец мая.