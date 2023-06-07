Валютные резервы Китая в мае сократились до минимума за 3 месяца

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае 2023 года снизились до $3 176,508 млрд по сравнению с $3 204,766 млрд в апреле, сообщает Народный банк Китая.

Это минимальный объем за последние три месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,181 трлн, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали $3,175 млрд.

Курс юаня в мае опустился на 2,7% относительно американской нацвалюты, доллар подорожал на 2,5% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец мая увеличились до 67,27 млн унций по сравнению с 66,76 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам седьмого месяца подряд.

При этом в стоимостном выражении золотые резервы уменьшились до $132,15 млрд по сравнению со $132,35 млрд.