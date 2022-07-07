Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

ХКФ банк включен в список IT-компаний Минцифры

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ХКФ банк вошел в список IT-компаний, аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, следует из сообщения кредитной организации.

Недавно ХКФ банк внес изменения в ЕГРЮЛ, дополнив информацию о себе деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. До этого в видах деятельности была указана только деятельность по предоставлению потребительских кредитов и брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.

Минцифры планирует к середине лета определиться с перечнем требований для банков и иных организаций не из сферы высоких технологий на получение льгот для IT-специалистов.

"Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически. Выходит, что любая компания может добавить нужный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ИФ) и попасть в перечень ИТ-компаний, что позволяет ее сотрудникам получить отсрочку от армии. Но нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки. Скорее всего, в рамках аккредитации будет два требования: доля ИТ-сотрудников в численности сотрудников компании и доля расходов на ИТ. Для того, чтобы банк или университет признали ИТ-организацией, он должен будет отвечать этим требованиям. Думаю, мы к середине лета придем к итоговому решению", - заявил в конце мая глава Минцифры Максут Шадаев (его слова приведены в официальном Telegram-канале ведомства).

Ранее статус IT-компаний получили Сбербанк, Тинькофф банк, ГПБ и Альфа-банк.

Российский ХКФ банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

ХКФ банк IT Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников заявил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше первоначальных оценок

Решетников заявил, что ситуация в экономике РФ складывается лучше первоначальных оценок

ФНС сможет требовать от бизнеса возвращать по цепи налоговые долги контрагентов

Криптовалютная биржа в РФ может быть создана в структуре Мосбиржи

Криптовалютная биржа в РФ может быть создана в структуре Мосбиржи

Импортеры СПГ ждут нехватки газа в Европе в ближайшие несколько зим

В Россию в I полугодии пришли только два международных торговых бренда

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Новым потенциальным владельцем российского бизнеса Starbucks назвали Антона Пинского

Новым потенциальным владельцем российского бизнеса Starbucks назвали Антона Пинского

Brent подорожала до $101,6 за баррель

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Инфляция в РФ в "тарифную неделю" ускорилась до 0,23%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });