Equifax вышел из капитала своей российской "дочки"

Кредитное бюро отразило убыток в $19,5 млн в связи с решением уйти из России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Крупное американское бюро кредитных историй Equifax вышло из капитала своей российской "дочки", передав долю в БКИ "Эквифакс" двум новым совладельцам ХКФ банка.

По данным ЕГРЮЛ, Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка стали владеть по 25% в ООО "Бюро кредитных историй Эквифакс" 5 августа. Ранее эти 50% долей принадлежали Equifax Luxembourg.

4 августа экс-глава РТС Иван Тырышкин получил 25% в "Эквифаксе", которыми владела чешская компания Global Payments Europe. Еще 25% бюро принадлежит ХКФ банку.

В отчетности Equifax сообщал, что по состоянию на 31 марта компания приняла решение выйти из российской инвестиции, списала ее стоимость до нуля и "не ожидает будущих экономических выгод" от операций "Эквифакса". В этой связи Equifax отразил убыток в $19,5 млн.

Бюро кредитных историй "Эквифакс" входит в тройку крупнейших БКИ в России и предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. База бюро, по его данным, состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются, Equifax сообщала, что в 2021 году получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

В конце мая Home Credit продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам. Тогда Тырышкин получил 9,91% ХКФ банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%.

По итогам 2021 года ХКФ банк занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".