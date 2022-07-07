Минфин согласился передать брокерам расчет НДФЛ по иностранным дивидендам

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые решают давнюю проблему налогообложения дивидендных выплат для физлиц, когда НДФЛ на акции российских компаний уплачивается за граждан брокером, а налог на дивиденды на акции иностранных компаний гражданин должен рассчитывать сам.

"Исчисление, удержание и уплата суммы налога производятся налоговым агентом, являющимся брокером, доверительным управляющим, депозитарием, если такие организации осуществляют выплату налогоплательщику дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями", - говорится в поправках Минфина, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Уточняется, что налогоплательщик вправе предоставить налоговому агенту документы для учета уже уплаченного по месту нахождения источника дохода. То есть при расчете НДФЛ в России предполагается продолжать учитывать налог на дивиденды, уплаченный за рубежом. Это делается в тех случаях, если со странами у России заключен договор об избежании двойного налогообложения.

"Брокеры лучше всех видят движение средств, в том числе по дивидендам, владеют всей информацией, поэтому было бы логично наделить их функцией налогового агента в этом вопросе", - заявлял в мае 2021 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инициативу поддерживала и "Московская биржа". "Российский брокер не является налоговым агентом в рамках Налогового кодекса, и частному инвестору приходится самостоятельно отчитываться по дивидендам, полученным от иностранных компаний. Мы инициируем обсуждение этого вопроса, и мы хотели бы предоставить право российским профучастникам осуществлять функцию налогового агента по этим доходам, потому что это было бы удобно для частного инвестора. Я уверен, что они бы с радостью этой возможностью пользовались", - заявлял директор департамента рынка акций "Мосбиржи" Борис Блохин.

Кроме того, предложенные Минфином поправки предлагают учитывать не только сумму купона, но и накопленный купонный доход (НКД) при определении налоговой базы по НДФЛ. "Суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченные налогоплательщиком в составе расходов на приобретение ценной бумаги, уменьшают доход в виде купона, полученного налогоплательщиком по такой ценной бумаги впервые после ее приобретения", - говорится в поправках.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.