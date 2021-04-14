"Мосбиржа" предложила разрешить профучастникам быть налоговыми агентами по дивидендам по иностранным акциям

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" предлагает дать право российским профучастникам осуществлять функцию налогового агента по дивидендам по ценным бумагам иностранных эмитентов, сказал директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин в ходе "Дня акционера" компании.

"Российский брокер не является налоговым агентом в рамках Налогового кодекса, и частному инвестору приходится самостоятельно отчитываться по дивидендам, полученным от иностранных компаний, - напомнил он. - Мы инициируем обсуждение этого вопроса, и мы хотели бы предоставить право российским профучастникам осуществлять функцию налогового агента по этим доходам, потому что это было бы удобно для частного инвестора. Я уверен, что они бы с радостью этой возможностью пользовались".

Сейчас российский брокер может выступать налоговым агентом по доходу от продажи иностранных акций, однако налоги с дивидендов по таким бумагам профучастник заплатить не может, это должен сделать сам инвестор.

"Московская биржа" запустила торги иностранными акциями 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях, а дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США. Сейчас сделки на бирже можно осуществлять со 105 бумагами, этот список постепенно увеличивается.

"Мы будем расширять список иностранных акций. Мы находимся в постоянном контакте с участниками торгов и даже с частными инвесторами. В этом году мы планируем увеличить список акций более чем в два с половиной раза, и мы рассчитываем, что к концу года будет более 250 иностранных акций в торгах. Отбираем мы их очень тщательно. Безусловно, это лидеры, компании, которые входят в ведущие индексы. Мы рассматриваем различные юрисдикции, и конечно, мы стараемся предоставить нашим инвесторам, прежде всего частным неквалифицированным, надежные, ликвидные инструменты и акции глобальных компаний - лидеров своих сегментов", - сказал Блохин в среду.

Сделки с иностранными бумагами с 2014 года можно совершать и на "Санкт-Петербургской бирже", где обращается уже свыше 1520 инструментов.