Решетников объяснил инфляцию на прошлой неделе индексацией тарифов ЖКХ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дефляционный тренд в экономике РФ продолжается, а инфляция на прошлой неделе связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ (с 1 июля - ИФ), заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Появление инфляции на прошлой неделе не стоит переоценивать. В основном это связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ. Если мы уберем регулируемые услуги, то увидим, что дефляция у нас продолжилась, причем продолжилась на достаточно ощутимом уровне", - заявил министр, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

"Остается главный риск для восстановления экономики – слабость спроса. Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования", - добавил он.

Накануне Росстат сообщил, что на неделе с 25 июня по 1 июля зафиксировал в РФ инфляцию на уровне 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

"На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно с 1 июля)", - говорится в сообщении Росстата о причинах недельного ускорения роста цен.