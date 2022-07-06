Инфляция в РФ в "тарифную неделю" ускорилась до 0,23%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля 2022 года зафиксировал в РФ инфляцию на уровне 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля - на 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно с 1 июля)", - говорится в сообщении Росстата о причинах недельного ускорения роста цен.

"Тарифная неделя"

"Традиционно с начала июля выросли тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг: на водоотведение - на 5,2%, газ сжиженный - на 4,8%, услуги по снабжению электроэнергией - на 4,6%, водоснабжение горячее и отопление - на 4,1%, водоснабжение холодное - на 4,0%", - называют в Росстате основную причину роста цен в так называемую тарифную неделю, которая очевидно не является показательной для дальнейшей динамики цен в июле.

С начала года цены в РФ выросли к 1 июля на 11,77%.

Из среднесуточных данных роста цен в начале июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция могла немного снизиться к 1 июля до чуть ниже 16,2% с 16,22% на 24 июня, 16,42% на 17 июня, 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Цены на продукты

За период с 25 июня по 1 июля 2022 г. выросли цены на вермишель - на 0,6%, маргарин - на 0,5%, соль - на 0,4%.

В то же время снизились цены на сахарный песок - на 2,2%, крупу гречневую - на 0,7%, яйца куриные и консервы овощные для детского питания - на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,8% (неделей ранее - на 3,9%), в том числе на капусту- 13,8%, картофель - 7,0%, свеклу - 6,3%, помидоры - 5,6%, лук - 3,6%, бананы - 3,4%, морковь - 3,0%, огурцы - 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали пеленки для новорожденных - на 0,7%, шампуни - на 0,5%, мыло туалетное, спички, пасты и щетки зубные - на 0,4%.

Цены на плиты ДСП снизились на 1,7%, доски обрезные - на 1,0%, электропылесосы, кроссовки для взрослых и детей - на 0,4%.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России увеличилась за неделю на 7,3% (неделей ранее выросла на 11,3%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 1 июля на уровне 16,19%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе c 25 июня по 1 июля 2022 г. инфляция ускорилась до 0,23% в связи с ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг 1 июля 2022 г. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19% (с 16,22% на 24 июня)", - говорится в обзоре министерства.

"Рост цен на отчетной неделе обусловлен ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг 1 июля 2022 г. (плюс 4,21%). При этом в связи с периодом отпусков продолжилось сезонное удорожание туристических услуг: стоимость авиабилетов выросла на 7,30%, санаторно-оздоровительных услуг - на 1,20%. В целом в сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 3,65% после 0,79% неделей ранее", - отмечают в Минэкономразвития.

"По-прежнему основной сдерживающий эффект на инфляцию оказывает продовольственный сегмент (минус 0,38%), где сохраняются высокие темпы снижения цен на овощи и фрукты, а также замедляется рост цен на другие продукты питания. Кроме того, снизились цены в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,07%) при удешевлении бензина (семнадцатую неделю подряд)", - говорится в обзоре.

Июньское решение ЦБ по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.