Внешнеторговый дефицит США в мае снизился до минимума за 5 месяцев

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в мае снизился до минимума за последние пять месяцев - $85,5 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения показателя до $84,9 млрд в мае.

По пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составило $86,7 млрд, а не $87,1 млрд, как сообщалось ранее.

Объем экспорта в позапрошлом месяце увеличился на 1,2%, до $255,9 млрд, благодаря поставкам промышленных товаров, сырой нефти и природного газа, золота, а также финансовых услуг и фармацевтических препаратов.

Объем импорта в мае подрос на 0,6%, до $341,4 млрд, в связи с увеличением закупок транспортных средств, нефти и других топливных продуктов. В то же время импорт потребительских товаров продемонстрировал спад.

Дефицит в торговле с Китаем снизился на $3,4 млрд, до $31,5 млрд. Импорт из КНР увеличился на 5%, до $43,9 млрд.