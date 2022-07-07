Внешнеторговый дефицит США в мае снизился до минимума за 5 месяцев
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в мае снизился до минимума за последние пять месяцев - $85,5 млрд, сообщило Министерство торговли страны.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения показателя до $84,9 млрд в мае.
По пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составило $86,7 млрд, а не $87,1 млрд, как сообщалось ранее.
Объем экспорта в позапрошлом месяце увеличился на 1,2%, до $255,9 млрд, благодаря поставкам промышленных товаров, сырой нефти и природного газа, золота, а также финансовых услуг и фармацевтических препаратов.
Объем импорта в мае подрос на 0,6%, до $341,4 млрд, в связи с увеличением закупок транспортных средств, нефти и других топливных продуктов. В то же время импорт потребительских товаров продемонстрировал спад.
Дефицит в торговле с Китаем снизился на $3,4 млрд, до $31,5 млрд. Импорт из КНР увеличился на 5%, до $43,9 млрд.