Цены на нефть пошли вверх после данных о запасах в США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются на 4-5% в ходе торгов в четверг, несмотря на данные о росте запасов энергоносителей в США.

Поддержку котировкам оказывает рост аппетита к риску в связи с принятыми Китаем стимулирующими мерами, пишет Trading Economics.

Между тем с начала недели цена Brent опустилась более чем на 5% под давлением опасений по поводу рецессии в мировой экономике.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $105,11 за баррель, что на $4,42 (4,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,39 за баррель, что на $4,86 (4,93%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это максимальный рост за восемь недель.

Товарные резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей и составили 219,11 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 111,14 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 июля, на 3,825 млн баррелей.